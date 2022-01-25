В России изменят налог на автомобили

Коэффициенты могут повыситься в зависимости от нескольких параметров, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства.

Минпромторг, Минфин и ФНС начали прорабатывать обновление параметров налога на роскошь для автомобилей. Об этом передает РИА Новости .

В частности, обсуждается применение повышающих коэффициентов в зависимости от мощности машины.

Вопрос прорабатывают в ведомствах. Коэффициенты могут повыситься в зависимости от нескольких параметров, в частности речь идет о годе выпуска и мощности транспортного средства.

«Указанные изменения обеспечат более объективный расчет и минимизируют спорные ситуации, возникающие при администрировании транспортного налога», — добавили в министерстве.