В Роспотребнадзоре предложили тестировать работников на COVID два раза в неделю

Проверять работников, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата компании.

В России планируют тестировать работников на наличие ковида два раза в неделю. Об этом во вторник, 25 января, сообщили « Ведомости » со ссылкой на документ Роспотребнадзора.

Проверять работников, включая переболевших и привитых, будут в зависимости от размера штата компании. Так, например, те организации, в которых штат менее 500 человек, персонал будут тестировать два раза в неделю — в понедельник и четверг, если более 500 человек — раз в неделю. В более крупных предприятиях планируют проверять работников минимум раз в две недели.

Тестирование не будут проходить сотрудники на удаленке. Однако эту процедуру придется проходить тем, кто вернулся из отпусков, командировок и больничных.