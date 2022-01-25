В Новосибирске водитель такси зарезал пассажира

Обвиняемый остановил машину около остановки общественного транспорта, вышел из автомобиля и ударил потерпевшего ножом. Последний скончался на месте.

В Новосибирске в такси зарезали мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 24 января ночью. Два пассажира вызвали такси. Во время пути между 41-летним водителем и 27-летним пассажиром возник конфликт. Обвиняемый остановил машину около остановки общественного транспорта, вышел из автомобиля и ударил потерпевшего ножом. Последний скончался на месте.

Свидетелем стала девушка, ехавшая на машине на заднем сиденье.

Водителя задержали и доставили к следователю территориального следственного органа. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».