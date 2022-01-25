В Касимовском районе на женщину завели дело за незаконную продажу алкоголя

Ранее женщину уже привлекали за нарушение к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ.

В Касимовском районе на жительницу села Малеево завели уголовное дело за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ранее женщину уже привлекали за нарушение к административной ответственности по статье 14.17.1 КоАП РФ. Выяснилось, что она продолжает продавать спиртное из своего дома.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно». Ей грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года.