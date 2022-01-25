В кампусах и общежитиях предусмотрят строительство комнат для молодых семей

Она сообщила, что на программу строительства кампусов выделено около 50 млрд рублей. Также будет предусмотрено строительство комнат для семейного проживания и «другие решения, которые помогут молодым семьям».

В России предусмотрят строительство комнат для проживания семей в кампусах и общежитиях. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает Life.

Она сообщила, что на программу строительства кампусов выделено около 50 млрд рублей. Также будет предусмотрено строительство комнат для семейного проживания и «другие решения, которые помогут молодым семьям».Кузнецова напомнила, что программа капремонта общежитий вузов реализуется по всей России.