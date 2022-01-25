В Александро-Невском районе на федеральной трассе насмерть сбили мужчину

Трагедия произошла вечером понедельника, 24 января.

В Александро-Невском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария произошла в понедельник, 24 января, примерно в 22:00, на 334 километре трассы Р22 «Каспий».

По предварительным данным, 28-летний житель Волгоградской области на ГАЗ-279952 наехал на неустановленного мужчину возраста примерно 45-50 лет. Он находился на проезжей части без световозвращающих элементов.

В результате аварии пешеход умер в больнице от полученных травм.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.