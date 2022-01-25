В Александро-Невском районе на федеральной трассе насмерть сбили мужчину
Трагедия произошла вечером понедельника, 24 января.
В Александро-Невском районе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщило
Авария произошла в понедельник, 24 января, примерно в 22:00, на 334 километре трассы Р22 «Каспий».
По предварительным данным, 28-летний житель Волгоградской области на ГАЗ-279952 наехал на неустановленного мужчину возраста примерно 45-50 лет. Он находился на проезжей части без световозвращающих элементов.
В результате аварии пешеход умер в больнице от полученных травм.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства уточняются.