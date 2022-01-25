Усталость и апатию по утрам назвали признаками рака

Такие симптомы могут говорить о низком гемоглобине и интоксикации.

Усталость и апатию по утрам назвали признаками рака. Об этом во вторник, 25 января, заявил онколог и химиотерапевт Андрей Базылев в беседе с « Пятым каналом ».

«При первых признаках постоянной усталости, быстрой утомляемости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке обязательно обратитесь к врачу — это может быть необязательно симптом онкологического заболевания, но это говорит о том, что работа организма нарушена», — сообщил Базылев.

Также специалист подчеркнул, что такие симптомы могут говорить о низком гемоглобине и интоксикации. Они говорят о негативных изменениях в работе организма. При их появлении стоит обратиться к врачу, чтобы он быстро выявил причину и назначил лечение.