Ушел из жизни учитель ОБЖ касимовской школы-интерната Виктор Колца

Мужчина скончался 24 января.

В Касимове скончался педагог местной школы-интерната Виктор Колца. Пост об этом во вторник, 25 января, разместили в группе « Типичный Касимов ».

Мужчина скончался 24 января. Причина смерти не сообщается.

«27 лет он трудился в нашей школе педагогом-организатором ОБЖ. Отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным, требовательным и уважаемым человеком. Виктор Дмитриевич был веселым, добрым и отзывчивым, любим детьми, родителями и коллегами. Многих воспитанников школы-интерната он научил основам начальной военной подготовки, воспитывал в них патриотизм, разъяснял жизненные ценности. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Виктора Дмитриевича. Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном человеке навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в посте.