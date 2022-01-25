Умер автор песен Ларисы Долиной и Михаила Боярского Юрий Поройков

Ему было 87 лет.

Умер автор песен Ларисы Долиной и Михаила Боярского, поэт, журналист Юрий Поройков. Об этом сообщили « Известия ».

Поройков умер в Москве в своей квартире на улице Достоевского. Причина смерти неизвестна. Юрию Поройкову было 87 лет.

С 1980 по 1991 годы он был заместителем главного редактора «Литературной газеты». Помимо этого, Поройков занимал должность первого заместителя гендиректора ИТАР-ТАСС. В 1985 году ему присвоили звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Также Поройков известен как автор рассказов, повестей и поэтических сборников. Он написал слова к песням «Помолчим» (ее исполняла Эдита Пьеха), «Моя планета» в исполнении Ларисы Долиной, «Воспоминание» — ее спел Михаил Боярский.