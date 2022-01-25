Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до недели

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили с 14 до семи дней. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Утверждены изменения в санитарные правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, согласно которым сокращается срок изоляции лиц, контактировавших с больным COVID-19, с 14 до семи дней», — указано в ведомстве.

По словам главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, инкубационный период заразившихся «омикроном» составляет от двух до пяти дней.