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«УРТ» не удалось найти необходимое число водителей для подвижного состава
Об этом стало известно на заседании бюджетного комитета Рязанской гордумы.

«Управлению рязанского троллейбуса» не удалось найти необходимое число водителей для подвижного состава. Об этом сообщил глава управления транспорта мэрии города Вениамин Синяков, пишет «МедиаРязань».

Заседание бюджетного комитета Рязанской гордумы проходило во вторник, 25 января.

По словам Синякова, из-за нехватки водителей и ремонтников на линию выходит не весь подвижной состав. Так, из-за текущего ремонта, управление не успела подготовить автобусы, полученные из Москвы.

Помимо этого, глава управления транспорта отметил, что в среднем водитель МУП получает 50 тысяч рублей.