С 1 февраля пенсионеров обяжут платить новый налог

Выплаты обяжут делать тех пенсионеров, которые попадут под определенные критерии.

Российских пенсионеров с 1 февраля обяжут платить новый налог. Об этом во вторник, 25 января, сообщил « МК ».

Согласно закону, с 2022 года пенсионеры, как и остальные россияне, подпадающие под определенные критерии, начнут платить новый налог. Выплаты должны быть произведены до 1 декабря.

Федеральная налоговая служба уточнила, что платить придется тем, у кого имеется прибыль с различных банковских депозитов. Информацию о таких пенсионерах банки должны передать в налоговую до 1 февраля.

Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках. У российских пенсионеров таких вкладов сейчас много.

Суммы, подлежащие обложению налогом, будут рассчитываться путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка на 1 января прошлого года. Если полученный процентный доход превысит эту сумму, то со всего «превышения» нужно будет заплатить тринадцать процентов.