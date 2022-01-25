\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 26
-10°
Чтв, 27
-12°
Птн, 28
-9°
ЦБ USD 78.64 1.28 26/01
ЦБ EUR 88.93 1.34 26/01
Нал. USD 78.40 / 79.95 17:57
Нал. EUR 88.40 / 89.65 17:57
Новости
Публикации
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
Вчера 12:52
3 362
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
3 176
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
8 686
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
11 666
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
С 1 февраля пенсионеров обяжут платить новый налог
Выплаты обяжут делать тех пенсионеров, которые попадут под определенные критерии.

Российских пенсионеров с 1 февраля обяжут платить новый налог. Об этом во вторник, 25 января, сообщил «МК».

Согласно закону, с 2022 года пенсионеры, как и остальные россияне, подпадающие под определенные критерии, начнут платить новый налог. Выплаты должны быть произведены до 1 декабря.

Федеральная налоговая служба уточнила, что платить придется тем, у кого имеется прибыль с различных банковских депозитов. Информацию о таких пенсионерах банки должны передать в налоговую до 1 февраля.

Налогом будут облагаться проценты, которые получены по вкладам или по остаткам на счетах в банках. У российских пенсионеров таких вкладов сейчас много.

Суммы, подлежащие обложению налогом, будут рассчитываться путем умножения одного миллиона рублей на ключевую ставку Центробанка на 1 января прошлого года. Если полученный процентный доход превысит эту сумму, то со всего «превышения» нужно будет заплатить тринадцать процентов.