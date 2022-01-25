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Рязанское «УРТ» планирует закупить 16 автобусов
Автобусы «ЛиАЗ» среднего класса пустят по маршруту автобусов № 16.

Рязанское «УРТ» планирует закупить 16 автобусов. Вопрос о согласовании сделки с управлением рассмотрели депутаты гордумы, сообщила «МедиаРязань».

Известно, что по плану развития предприятия за первый квартал 2022 года «УРТ» должно закупить 20 автобусов среднего класса на собственные средства. По словам начальника управления транспорта горадминистрации Вениамина Синякова, в настоящее время предприятие способно закупить лишь 16 автобусов «ЛиАЗ» среднего класса на 82 пассажира.

Сумма лизинга составит 265 миллионов рублей на пять лет. Уже в мае автобусы пустят по маршруту № 16.

Окончательное решение депутаты примут на заседании Рязгордумы.