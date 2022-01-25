Рязанское «УРТ» планирует закупить 16 автобусов
Автобусы «ЛиАЗ» среднего класса пустят по маршруту автобусов № 16.
Рязанское «УРТ» планирует закупить 16 автобусов. Вопрос о согласовании сделки с управлением рассмотрели депутаты гордумы, сообщила «
Известно, что по плану развития предприятия за первый квартал 2022 года «УРТ» должно закупить 20 автобусов среднего класса на собственные средства. По словам начальника управления транспорта горадминистрации Вениамина Синякова, в настоящее время предприятие способно закупить лишь 16 автобусов «ЛиАЗ» среднего класса на 82 пассажира.
Сумма лизинга составит 265 миллионов рублей на пять лет. Уже в мае автобусы пустят по маршруту № 16.
Окончательное решение депутаты примут на заседании Рязгордумы.