Рязанский врач назвал симптомы, характерные для «омикрона»

На данный момент число заболевших COVID-19 среди прикрепленных к поликлинике ОКБ увеличилось в три раза.

В Рязани в три раза увеличилось число заболевших COVID-19 среди прикрепленных к поликлинике ОКБ. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава .

По словам специалистов, подобная динамика характерна для штамма «омикрон». Он проявляется симптомами, схожими с ОРВИ: насморк, повышение температуры, боль в горле.

По словам главврача ОКБ Андрея Карпунина, штамм «омикрон» легче протекает для вакцинированных.

«На ранних стадиях заболевания рекомендуем противовирусные препараты, обильное питье и контроль температуры тела. Признаки тяжелого течения: стойкий рост температуры тела выше 38 градусов, непроходящая головная боль и обострение сопутствующих заболеваний. В группе риска остаются пациенты, имеющие хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, ожирение. А также те, кто до сих пор не вакцинирован», — отметил Карпунин.