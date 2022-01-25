Рязанка пожаловалась на огромную очередь в детской поликлинике

Очевидица написала, что система здравоохранения сильно хромает, несмотря на то, что Рязань находится не так далеко от Москвы.

В Рязани засняли огромную очередь в одной из детских поликлиник. Кадры во вторник, 25 января, опубликовали в соцсетях.

Очевидица написала, что система здравоохранения сильно хромает, несмотря на то, что Рязань находится не так далеко от Москвы.

На кадрах можно увидеть очередь в узком коридоре: взрослые с детьми толпятся на прием к одному и тому же врачу.