Рязанка пожаловалась на огромную очередь в детской поликлинике
Очевидица написала, что система здравоохранения сильно хромает, несмотря на то, что Рязань находится не так далеко от Москвы.
В Рязани засняли огромную очередь в одной из детских поликлиник. Кадры во вторник, 25 января, опубликовали в соцсетях.
Очевидица написала, что система здравоохранения сильно хромает, несмотря на то, что Рязань находится не так далеко от Москвы.
На кадрах можно увидеть очередь в узком коридоре: взрослые с детьми толпятся на прием к одному и тому же врачу.