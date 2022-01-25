Рязанца Михаила Лобанова назначили главой петербургского управления МВД по противодействию коррупции

Ранее он занимал схожую должность в Москве.

Новым главой управления экономической безопасности и противодействия коррупции в петербургской полиции стал рязанец Михаил Лобанов. Об этом сообщила «Фонтанка».

Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Лобанов последние три года занимал схожую должность в Москве. С 2006 года по апрель 2019 года он работал на различных должностях УВД по Рязанской области и дослужился до заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления МВД России. В 2020 году Лобанову присвоили спецзвание «генерал-майор полиции».

Отмечается, что в Рязани начинал службу и нынешний глава ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин.

По данным «Фонтанки», место главы УЭБ и ПК в Петербурге освободилось после проверки МВД.