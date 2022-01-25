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Рязань вошла в топ-10 самых опасных дорог в России в 2021 году
Согласно рейтингу, ДТП на этих дорогах чаще всего приводили к полной конструктивной гибели автомобиля.

Эксперты страховой компании «Согласие» составили рейтинг самых опасных дорог в России для автомобилей в 2021 году. Транспортные средства на таких дорогах попадали в такие ДТП, после которых машина не подлежала восстановлению. Результаты рейтинга во вторник, 25 января, привели РИА Новости.

В число опасных дорог вошла и Рязань. Она расположилась на 7 месте.

«Согласно данным по автокаско за 2021 год, самая высокая частота „тоталей“ — в Брянске (1,72%). С небольшим отставанием за ним следует Иркутск (1,57%). На третьем и четвертом местах — Вологда и Калуга (0,99% и 0,96% соответственно). Ниже частота „тоталей“ в Самаре — 0,9%. В середине рэнкинга — Иваново (0,88%). На 7 и 8 местах — Рязань и Ставрополь (0,81% и 0,75% соответственно). Замыкают топ-10 Пермь (0,66%) и Кемерово (0,65%)», — поделились представители страховщика.

По словам экспертов, на частоту «тоталей» влияют качество дорог, освещенность, размер региона и число крупных городов, между которыми водители часто ездят по трассам.