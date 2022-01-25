Простуженных россиян предложили освободить от работы на три дня

Такое предложение поступило в связи с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что простуженный работник может не оформлять официальный больничный на этот период и самостоятельно лечиться дома.

Простуженных россиян могут освободить от работы на три дня. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился первый зампредседателя общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, пишут РИА Новости .

Такое предложение поступило в связи с возросшей нагрузкой на здравоохранение из-за пандемии коронавируса. Уточняется, что простуженный работник может не оформлять официальный больничный на этот период и самостоятельно лечиться дома.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального „больничного“ безо всяких санкций со стороны работодателя», — говорится в письме.

Петров напомнил, что несмотря на ковид другие сезонные болезни никуда не делись. Люди по-прежнему болеют ОРВИ, гриппом и другими простудными заболеваниями, а, согласно правилам, заболевший сотрудник обязан оформить официальный больничный, обратившись в медучреждение. Однако такая практика, по мнению зампредседателя общественной палаты Ленобласти, только перегружает действующую систему здравоохранения.

Петров также уверен, что такая мера снимет немалую часть «рутинной нагрузки» с врачей, а люди с ослабленным иммунитетом не подхватят ковид в очередях поликлиник.