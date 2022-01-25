Назван секрет молниеносного распространения штамма «омикрон»

Специалисты полагают, что «омикрон» живет гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. Продолжительное время он способен продержаться на пластиковых предметах и коже человека и при этом быть все также заразительным.

Раскрыт секрет молниеносного распространения штамма «омикрон». Исследование провели специалисты медицинского университета Киото. Об этом во вторник, 25 января, сообщили РИА Новости со ссылкой на статью.

Специалисты полагают, что «омикрон» живет гораздо дольше, чем предыдущие версии вируса. Продолжительное время он способен продержаться на пластиковых предметах и коже человека и при этом быть все также заразительным.

Например, ранее среднее время существования исходного вируса на пластике составляло 56 часов, «дельта» держалась 114 часов, а «омикрон» — 193,5 часов. При этом на образцах кожи трупов новый штамм держится 21,1 часа.

Как предполагают исследователи, отчасти именно по этим причинам «омикрон» заместил предшествующие варианты коронавируса и стал молниеносно размножаться.