\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 25
-12°
Срд, 26
-8°
Чтв, 27
-11°
ЦБ USD 78.64 1.28 26/01
ЦБ EUR 88.93 1.34 26/01
Нал. USD 77.80 / 79.30 14:22
Нал. EUR 88.05 / 89.08 14:22
Новости
Публикации
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
1 час назад
449
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
2 904
Распил по-алекановски или как недалеко от Рязани методично уничтожают...
В конце августа прошлого года в селе Алеканово под Ряза...
14 января 12:08
8 442
​​IVI покажет мультфильм «Лига монстров» в новогодние каникулы
Комедийный мультфильм от студии Paramount «Лига монстро...
4 января 10:14
1
11 453
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На Алтае задержали родителей, которые выгнали ребенка голым на мороз
Как установило следствие, инцидент случился 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Родители выгнали ребенка голым на мороз из-за плохого поведения.

На Алтае задержали мать и отчима пятилетнего мальчика, которого «в воспитательных целях» выгнали голым на мороз. Об этом во вторник, 25 января, сообщил СУ С. У. России по региону.

Как установило следствие, инцидент случился 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Родители выгнали ребенка голым на мороз из-за плохого поведения. Также правоохранители установили, что мать и отчим неоднократно избивали мальчика и его братьев шести и полутора лет.

«В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. „а, г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

Известно, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. К административной и уголовной ответственности оба родителя привлекались неоднократно.

В настоящее время детей изъяли из семьи. Они находятся на лечении в медучреждении.