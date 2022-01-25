На Алтае задержали родителей, которые выгнали ребенка голым на мороз

На Алтае задержали мать и отчима пятилетнего мальчика, которого «в воспитательных целях» выгнали голым на мороз. Об этом во вторник, 25 января,
Как установило следствие, инцидент случился 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Родители выгнали ребенка голым на мороз из-за плохого поведения. Также правоохранители установили, что мать и отчим неоднократно избивали мальчика и его братьев шести и полутора лет.
«В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. „а, г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.
Известно, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. К административной и уголовной ответственности оба родителя привлекались неоднократно.
В настоящее время детей изъяли из семьи. Они находятся на лечении в медучреждении.