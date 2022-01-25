На Алтае задержали родителей, которые выгнали ребенка голым на мороз

Как установило следствие, инцидент случился 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Родители выгнали ребенка голым на мороз из-за плохого поведения.

На Алтае задержали мать и отчима пятилетнего мальчика, которого «в воспитательных целях» выгнали голым на мороз. Об этом во вторник, 25 января, сообщил СУ С. У. России по региону.

Как установило следствие, инцидент случился 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района. Родители выгнали ребенка голым на мороз из-за плохого поведения. Также правоохранители установили, что мать и отчим неоднократно избивали мальчика и его братьев шести и полутора лет.

«В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. „а, г“ ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)», — говорится в сообщении.

Известно, что семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении. К административной и уголовной ответственности оба родителя привлекались неоднократно.

В настоящее время детей изъяли из семьи. Они находятся на лечении в медучреждении.