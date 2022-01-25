Миронов предложил сократить новогодние каникулы до семи дней

В таком случае россияне смогут отдыхать 10 дней «не зимой, а в мае, когда можно поехать на дачу».

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил сократить новогодние каникулы и увеличить время отдыха во время майских праздников. Об этом он заявил в интервью « Газете.Ru ».

«Седьмого (января) — Рождество, вот с первого по седьмое (будет достаточно). А остальные три денечка на май перенести», — предложил Миронов.

Он отметил, что в таком случае россияне смогут отдыхать 10 дней «не зимой, а в мае, когда можно поехать на дачу».