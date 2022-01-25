Мэру Рязани внесли представление из-за образовавшейся свалки на территории парка

Речь идет о мемориальном парке героев Отечественной войны 1812 года.

Мэру Рязани Елене Сорокиной внесли представление из-за неуборки мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года. Об этом сообщила пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры .

На плохое обращение с отходами в парке пожаловался рязанец. Он рассказал, что на территории зеленой зоны выявили несанкционированную свалку: порубочные остатки, битое стекло, пластик, полиэтиленовые пакеты.

Отмечается, что на данный момент свалка ликвидирована.