Мэрия Рязани опубликовала список улиц, на которых пройдут уборка снега и грейдирование

Рязанских автомобилистов попросили не парковать машины на этих улицах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Мэрия Рязани опубликовала список улиц, на которых в ночь на 26 января пройдут грейдирование и вывоз снега. Информация появилась на сайте горадминистрации .

Сотрудники дирекции благоустройства вывезут снег с проезжей части дорог на Первомайском проспекте, улице Семинарской, Семашко, Грибоедова, на перекрестке площади Ленина и улицы Краснорядской. Представители подрядной организации будут работать на улице Халтурина и Голенчинском шоссе (участок от улицы Спортивной до улицы Баженова, две стороны).

В Октябрьском районе запланировано грейдирование на улицах Гагарина (в поселке Соколовка), Громовой, Дачной (в поселке Соколовка), с 1 по 6 проездах Добролюбова, Дорожной, Достоевского, Дружной, Железнодорожной (в поселке Соколовка), Запрудной, Качевской, Ключевой, Ленпоселок (в поселке Соколовка), Ломоносова, 1,2-м проездах Ломоносова, 1,2-м Лесном проезде, 1,2-м Лесном тупике, Луговой (в поселке Соколовка), 2-й Механизаторов, Мира, дороге в поселок Мордасово, 1-й Нагорной, Озерной, Полевой (в поселке Соколовка), Полевой (в поселке Шереметьево- Песочня), Полиграфистов, Попова (в поселке Соколовка), Поселковой, Предзовадской, 1,2-й Прудной, Прудном проезде, Садовой улице (в поселке Соколовка), Соколовской (от дома № 18 до № 28; от дома № 2 до № 1к2), Тепличной (участок от улицы Ушинского до улицы Полевой), Ушакова, Чехова, Шевцовой, 1-м проезде Шевцовой, Школьной, дороге от улицы Качевской до поселка Качево, дороге от улицы Никуличинской до улицы Декабристов, дорога по поселка Карцево, дороге по поселка Качево, дороге от Восточной дороги до оврага за поселком Карцево, Лесная (в поселке Соколовка), проезд от улицы Связи вдоль территории МБОУ «СОШ № 38» до улицы 1-й Прудной, проезд от дома № 22 по улице Качевской до дома № 7 по улице Предзаводской, проезд от дома№ 14 по улице Поселковой до дома№ 16 по улице Дружной (включая проезд к школе № 122), проезд от дома № 16/1 по улице Качевской до дома № 30 стр. 3 по улице Качевской, проезд от дома № 18 «а» по улице Качевской до дома № 10а по улице Предзаводской, проезд от дома № 8 по улице Предзаводской до дома № 11б по улице Дружной, проезд от Ряжского шоссе до дома № 34 к. 5 по улице Качевской, проезд от дома № 3 по улице Дружной до дома № 4 по улице Поселковой, проезд от дома № 7/1 по улице Дружной до дома№ 8 по улице Поселковой, Светлый проезд (участок от Голенчинского шоссе до дома № 39 по Светлому проезду), Светлая, дублере улицы Новоселковской (участок от дома № 10 до дома № 68), проезд от дома № 30 по улице Качевской до дома № 34 к.1 по улице Качевской, 2-й Новоселковской. В Советском районе грейдирвоание будет проводиться на улицах 1-3 Бутырки, дороге в поселок Борки от железнодорожного переезда до дома № 188б 8-го района, Затинной (участок от улицы Свободы до проезда Речников), Нижне-Трубежной, Окском шоссе (от Торгового городка до плашкоутного моста), дороге к поселку Остров (участок от улицы Солнечной), дороге в поселок Остров, дороге в поселок Шпалозавода, на Шпалозавод, дороге от Северной окружной до 5-го района поселка Борки, дороге параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников, дороге от Северной окружной до Борковского затона, Кальной (участок от дома№ 25 до дома № 42), Кальновском тупике, Фирсова (участок от улицы Кальной до улицы Касимовское шоссе), дорога от улицы Быстрецкой до улицы Кальной, проезд от улицы Грибоедова до улицы Кальной, Быстрецкой, Кальном проезде, Касимовском переулке, дороге от Касимовского шоссе дома № 27 до улицы Быстрецкой, проезд от Касимовского шоссе вдоль дома № 57-67, проезд от улицы Кальной до дома № 23 по улице Быстрецкой, проезд от улицы Кальной до дома № 19 по улице Быстрецкой, проезд от Муромского шоссе в районе дома № 67а по Касимовскому шоссе до Касимовского шоссе, дома № 57, проезд от Муромского шоссе в районе дома № 69 к.1 по Касимовскому шоссе до дома № 57 по Касимовскому шоссе, проезд от дома № 27 по Касимовскому шоссе до улицы Быстрецкой, проезд от улицы Быстрецкой до дома № 25 к.2/1 по Касимовскому шоссе, проезд от Касимовского шоссе до дома № 34 по улице Кальной.

Мэрия попросила рязанских автомобилистов не парковать машины на этих улицах, чтобы не мешать работе спецтехники.