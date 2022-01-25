Любимов вновь пригрозил чиновникам увольнением из-за уборки снега в Рязани

Напомним, на прошлом заседании правительства Любимов уже поднимал тему увольнений чиновников.

Николай Любимов вновь пригрозил чиновникам увольнением из-за уборки снега в Рязани. Об этом губернатор заявил во вторник, 25 января, на заседании правительства.

«Уже переломите ситуацию, потому каждый день читать жалобы от людей должно быть стыдно. Покажите свою работу. И если этой работы не будет, по итогам ее надо, конечно, будет делать кадровые решения. Если кто-то из людей не справляется, значит надо кадры менять. Все! По-другому не должно быть», — заявил глава региона.

Напомним, на прошлом заседании правительства Любимов уже поднимал тему увольнений чиновников.

«Покажите эту работу, либо кадровые решения соответствующее обеспечьте. По-другому я спрашивать больше не буду», — заявлял губернатор 18 января.