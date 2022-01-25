Инфекционисты назвали четыре «скрытых» симптома «омикрона»

Отмечается, что некоторые из них можно принять за проявление других заболеваний.

Британские инфекционисты назвали четыре «скрытых» симптома «омикрона». Об этом сообщила газета The Sun .

По информации издания, в Национальной системе здравоохранения Великобритании отметили, что при заражении этим штаммом проявляется ряд симптомов, схожих с простудой. Помимо этого, их можно принять за проявление других заболеваний.

Одним из таковых является усталость. Отмечается, что трудно определить, связано ли это чувство с COVID-19, поскольку люди могут это списать на другие факторы. Как сообщил эксперт по инфекционным заболеваниям Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом. При этом ее можно связать и с другими причинами.

Еще одними симптомами являются ломота и боли в мышцах. Награни отметил, что их может спровоцировать то же чувство усталости.

Среди других симптомов называют потерю аппетита (она может проявляться как при «омикроне», так и при штамме «дельта») и тошноту.