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Инфекционисты назвали четыре «скрытых» симптома «омикрона»
Отмечается, что некоторые из них можно принять за проявление других заболеваний.

Британские инфекционисты назвали четыре «скрытых» симптома «омикрона». Об этом сообщила газета The Sun.

По информации издания, в Национальной системе здравоохранения Великобритании отметили, что при заражении этим штаммом проявляется ряд симптомов, схожих с простудой. Помимо этого, их можно принять за проявление других заболеваний.

Одним из таковых является усталость. Отмечается, что трудно определить, связано ли это чувство с COVID-19, поскольку люди могут это списать на другие факторы. Как сообщил эксперт по инфекционным заболеваниям Сачин Награни, усталость может быть ранним маркером заражения коронавирусом. При этом ее можно связать и с другими причинами.

Еще одними симптомами являются ломота и боли в мышцах. Награни отметил, что их может спровоцировать то же чувство усталости.

Среди других симптомов называют потерю аппетита (она может проявляться как при «омикроне», так и при штамме «дельта») и тошноту.