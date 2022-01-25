Инфекционист назвал категорию людей, предрасположенных к заражению «омикроном»

Ранее он предупредил, что доля детей среди заразившихся новым штаммом COVID-19 выросла до 15%,

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал категорию людей, предрасположенных к заражению штаммом «омикрон». Об этом сообщило РИА Новости .

«На самом деле любой человек, не встречавшийся с коронавирусной инфекцией, предрасположен к заболеванию „омикроном“», — отметил специалист. Ранее он предупредил, что доля детей среди заразившихся новым штаммом COVID-19 выросла до 15%.

Инфекционист отметил, что по опубликованным данным, пациенты переносят «омикрон» легче, чем другие вариации коронавируса. Однако масштабы распространения инфекции более впечатляющие, поэтому число госпитализируемых вряд ли уменьшится.