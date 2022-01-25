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Госдума во втором чтении приняла проект о санкциях за нарушения прав россиян
Предлагается распространить санкции на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности.

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который распространяет санкции за нарушение прав россиян на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США. Об этом передает РИА Новости.

Изменения предложили внести в несколько федеральных законов. Согласно действующей редакции, есть возможность применить санкции за нарушения прав и свобод к гражданам США. В числе таких — запрет на въезд в Россию, арест активов на территории России, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности находящихся под их контролем юридических лиц на территории России, а также приостановление полномочий в советах директоров или других органах управления организаций, зарегистрированных на территории России. Предлагается распространить санкции на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности.