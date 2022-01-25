Госдума во втором чтении приняла проект о санкциях за нарушения прав россиян

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который распространяет санкции за нарушение прав россиян на всех иностранцев и лиц без гражданства, а не только на граждан США. Об этом передает
Изменения предложили внести в несколько федеральных законов. Согласно действующей редакции, есть возможность применить санкции за нарушения прав и свобод к гражданам США. В числе таких — запрет на въезд в Россию, арест активов на территории России, запрет на сделки с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности находящихся под их контролем юридических лиц на территории России, а также приостановление полномочий в советах директоров или других органах управления организаций, зарегистрированных на территории России. Предлагается распространить санкции на всех иностранцев вне зависимости от их гражданской принадлежности.