День рождения рязанского джаза отметят концертом в МКЦ

Для зрителей прозвучат мировые джазовые хиты, авторская музыка артистов и импровизации.

6 февраля в Рязани отметят день рождения рязанского джаза. Мероприятие пройдет в МКЦ.

В программе концерта 6 февраля поучаствуют эстрадно-духовой оркестр ДК «Приокский» под руководством Максима Бабия, группа Feelin’s Геннадия Филина, проект Transformer Станислава Глушенкова, Элла Хрусталева и вокальный квартет Мама Jazz, NiMo Project Николая Моро, духовой оркестр МКЦ под управлением Владимира Ермакова и певица Манана Оганян. Для зрителей прозвучат мировые джазовые хиты, авторская музыка артистов и импровизации.

День рождения рязанского джаза отмечается с 2017 года. Он связан с именем джазмена Александра Семячкин, который организовывал международные фестивали, собирал коллективы, проводил концерты, играл на саксофоне и руководил биг-бэндом. Вокруг него долгое время была сосредоточена джазовая жизнь всего города. Несколько лет с ним играли два участника группы Feelin’s Константин Панкратов и Геннадий Филин.

«В январе 2017 года в легендарном джаз-кафе „Фонтан“ состоялся джем-сейшн, посвященный первому дню рождения рязанского джаза. Из Санкт-Петербурга приехал маэстро Семячкин. А 1 июня 2017 года Александра не стало…», — рассказали организаторы о концерте.

С тех пор существует «День рождения рязанского джаза», праздник импровизации, который продолжает джазовые традиции города. Идею выдвинул рязанский гитарист Станислав Глушенков, который также играл с Семячкиным.

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