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Быков и Цекало снимут сериал про крупнейшую ОПГ в России
В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, в 13 лет вместе с отцом совершившего первое заказное убийство.

Режиссер Юрий Быков снимет про одну из самых крупных преступных группировок мира — ОПГ «Общак». Об этом пишет «Лента.ру».

Над проектом начала работать продюсерская компания «Среда». Работать над сериалом будут Александр Цекало, Иван Самохвалов, сценарист — Олег Маловичко.

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, в 13 лет вместе с отцом совершившего первое заказное убийство. Следующие десять лет они были штатными киллерами ячейки ОПГ «Общак».

Позже Евгений вступил в ОПГ крестного отца, который решил бросить вызов лидеру «Общака» и начать криминальную войну на Дальнем Востоке. Реальная история продолжается по сей день.

Отметим, Быков — уроженец Новомичуринска Рязанской области.