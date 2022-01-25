Быков и Цекало снимут сериал про крупнейшую ОПГ в России

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, в 13 лет вместе с отцом совершившего первое заказное убийство.

Режиссер Юрий Быков снимет про одну из самых крупных преступных группировок мира — ОПГ «Общак». Об этом пишет « Лента.ру ».

Над проектом начала работать продюсерская компания «Среда». Работать над сериалом будут Александр Цекало, Иван Самохвалов, сценарист — Олег Маловичко.

В основу истории легли реальные воспоминания Евгения Демина, в 13 лет вместе с отцом совершившего первое заказное убийство. Следующие десять лет они были штатными киллерами ячейки ОПГ «Общак».

Позже Евгений вступил в ОПГ крестного отца, который решил бросить вызов лидеру «Общака» и начать криминальную войну на Дальнем Востоке. Реальная история продолжается по сей день.

Отметим, Быков — уроженец Новомичуринска Рязанской области.