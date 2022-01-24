Жителям центральной России пообещали «нормальную погоду»

Синоптик подчеркнул, что в ЦФО в течение грядущей недели температура будет соответствовать средним климатическим нормам, также будет нормальное атмосферное давление.

В центральной части России ожидается «нормальная погода». Такой прогноз в понедельник, 24 января, сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишут РИА Новости .

Синоптик подчеркнул, что в ЦФО в течение грядущей недели температура будет соответствовать средним климатическим нормам, также будет нормальное атмосферное давление.

«С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов…», — сказал Вильфанд.

Вильфанд сообщил, что в начале недели давление будет выше нормы, а в среду достигнет 745-748 миллиметров, что соответствует норме. Вместе с этим начнет расти температура — ночью она опустится до -10, а днем составит −4…−8 градусов.

Такая температура, по словам синоптика, будет всего на два градуса выше средних многолетних значений.