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Жительница Воронежской области получила 12 лет колонии за убийство семимесячной дочери
Пьяная мать несколько раз ударила ребенка по голове из-за плача.

Жительница Воронежской области получила 12 лет колонии за убийство семимесячной дочери. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СУ СКР.

Вечером 9 января 2021 года 34-летняя жительница поселка Грибановский Воронежской области пришла со своей дочерью в гости к соседу, с которым ее муж распивал алкоголь. Женщина присоединилась к застолью. Позже ее супруг ушел домой, а она с ребенком осталась в гостях. Поздно вечером семимесячная девочка начала плакать, из-за чего пьяная мать несколько раз ударила ее рукой по голове. Через некоторое время ребенок умер на месте. Экспертиза установила, что причиной смерти была закрытая черепно-мозговая травма.

Женщину задержали. Против нее возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

На допросе она несколько раз меняла показания: вначале говорила, что слегка ударила дочь по лбу, отчего она упала и ударилась головой об угол журнального стола. После стала отрицать, что была во время преступления в доме, и говорила, что сосед мог убить ее дочь.

В ходе следствия вину женщины полностью доказали. Суд назначил ей 12 лет колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1,5 года.