Застройщик «Мармакс» вошел в топ-5 застройщиков, которые удивили россиян достижениями в 2021 году

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел портал ЕРЗ.

Девелоперская компания «Мармакс» вошла в топ-5 застройщиков, которые удивили достижениями в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел портал ЕРЗ .

У жителей ЖК «Достояние на Чапаева» есть фитнес-зал, коворкинг и детская комната. Эти клубные сервисы доступны только резидентам жилого комплекса: попасть к ним можно либо через подъезд, либо со стороны внутреннего закрытого двора.

Фитнес-зал имеет идеально подобранный комплекс тренажеров для полного цикла тренировок. Жителям Ж. К. не нужно тратить время на дорогу, переодеваться и принимать общественный душ — достаточно лишь спуститься на лифте. Коворкинг — качественное рабочее место, особенно ценно для тех, кто работает удаленно, вне офиса или на аутсорсинге. В детской комнате родители могут организовать детский праздник, день рождения с аниматором. Для этого есть специальное мобильное приложение, в котором можно забронировать детскую комнату на определенное время, а также контролировать детей с помощью системы видеонаблюдения.

Помимо вышеперечисленных сервисов, для жителей дома доступны лапомойки в парадных, места для хранения колясок, велосипедов и самокатов с зарядками для электротранспорта, безбарьерная среда, учитывающая особенности всех возрастных и социальных групп, IP домофония. Жители могут добраться до супермаркета, кофейни и других магазинов, расположенных на первом этаже, на лифте, не выходя на улицу. С помощью мобильного приложения они могут в любой момент связаться с диспетчерской и решить любой бытовой вопрос.

Жилой комплекс «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный авторский проект бизнес-класса с подземным паркингом, расположенный в центре Рязани. Кирпичный фасад дополняют элементы отделки натуральным камнем, «мокрым фасадом» с самоочищающейся фасадной краской и панелями Alucobond. Закрытый двор дома расположен на стилобате. Двор примечателен авторским ландшафтным дизайном, там высажены взрослые деревья крупномеры и установлено дизайнерское освещение. ЖК «Достояние на Чапаева» — один из самых знаковых проектов рынка недвижимости в Рязани, а монумент с часами, являющийся «опознавательным знаком» проекта, внесен поисковой системой «Яндекс» в список достопримечательностей города.