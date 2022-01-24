Застройщик «Мармакс» вошел в топ-5 застройщиков, которые удивили россиян достижениями в 2021 году

Девелоперская компания «Мармакс» вошла в топ-5 застройщиков, которые удивили достижениями в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел
У жителей
Фитнес-зал имеет идеально подобранный комплекс тренажеров для полного цикла тренировок.
Помимо вышеперечисленных сервисов, для жителей дома доступны лапомойки в парадных, места для хранения колясок, велосипедов и самокатов с зарядками для электротранспорта, безбарьерная среда, учитывающая особенности всех возрастных и социальных групп, IP домофония. Жители могут добраться до супермаркета, кофейни и других магазинов, расположенных на первом этаже, на лифте, не выходя на улицу. С помощью мобильного приложения они могут в любой момент связаться с диспетчерской и решить любой бытовой вопрос.
Жилой комплекс «Достояние на Чапаева» — восьмиэтажный авторский проект бизнес-класса с подземным паркингом, расположенный в центре Рязани. Кирпичный фасад дополняют элементы отделки натуральным камнем, «мокрым фасадом» с самоочищающейся фасадной краской и панелями Alucobond. Закрытый двор дома расположен на стилобате. Двор примечателен авторским ландшафтным дизайном, там высажены взрослые деревья крупномеры и установлено дизайнерское освещение. ЖК «Достояние на Чапаева» — один из самых знаковых проектов рынка недвижимости в Рязани, а монумент с часами, являющийся «опознавательным знаком» проекта, внесен поисковой системой «Яндекс» в список достопримечательностей города.