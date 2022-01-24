За неделю с рязанских улиц эвакуировали почти 40 автомобилей

С улицы Сенной за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена» эвакуировали «десятку». Также на спецстоянку направили машины с других улиц Рязани.

За прошедшую неделю в Рязани на спецстоянку эвакуировали 39 автомобилей за нарушения. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

С улицы Сенной за остановку в зоне действия знака «Остановка запрещена» эвакуировали «десятку». Также на спецстоянку направили машины с других улиц Рязани.

В полиции напомнили, что эвакуируют автомобили, нарушающие ПДД, мешающие уборке снега и создающие заторы.