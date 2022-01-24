В Сасовском районе полицейские задержали пьяного водителя на «УАЗе»

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,071 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Сасовском районе полицейские задержали пьяного водителя на «УАЗе». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полицейские остановили автомобиль для проверка документов. При общении с водителем — 32-летним местным жителем — сотрудники полиции заметили у него характерные признаки алкогольного опьянения. У мужчины была неуверенная походка и устойчивый запах алкоголя из рта.

Медосвидетельствование показало у мужчины 1,071 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителя отстранили от управления машиной и составили на него административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). Нарушителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.