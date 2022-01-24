В Сасове планируют благоустроить пешеходное пространство за 87 миллионов рублей
Срок выполнения работ с 1 апреля по 1 ноября 2022 года.
На комплексное благоустройство пешеходного пространства проспекта Свободы с привокзальной площадью потратят 87,6 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Срок выполнения работ с 1 апреля по 1 ноября 2022 года.
Согласно контракту, подрядчик обязан выполнить демонтажные работы, уложить плитку, сделать тротуары, поставить ограждение, установить детскую и спортивную площадки, провести освещение и озеленить территорию.
Также по договору на территории планируется обустроить велосипедную дорожку.
Полную презентацию проекта можно посмотреть по