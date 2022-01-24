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В рязанском поселке скорая застряла в снегу
Автомобиль удалось вытащить лишь спустя 40 минут.

В поселке Строитель скорая застряла в снегу. Кадры в воскресенье, 23 января, опубликовали в соцсетях.

По словам очевидцев, застрявший автомобиль толкали пять человек. Транспортное средство удалось освободить лишь спустя 40 минут.

«Что это вообще такое? Скорая 40 минут не могла выбраться! Пять человек толкали! Почему никто не чистит поселок Строитель? За зиму не разу! Жильцы сами уже выходили и счищали колею», — написал подписчица.