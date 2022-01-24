В рязанском оперштабе рассказали о закрытых на карантин школах и детсадах
Противоэпидемические меры ввели в 27 группах детских садов, 108 классах школ, 18 группах в ссузах и шести группах в вузах Рязанской области.
В Рязанской области карантин ввели карантин в 159 классах и группах образовательных учреждений. Об этом в понедельник, 24 января, РЗН. инфо сообщили в региональном оперштабе.Противоэпидемические меры ввели в 27 группах детских садов, 108 классах школ, 18 группах в ссузах и шести группах в вузах Рязанской области.