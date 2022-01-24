В рязанской ОКБ нейрохирурги вернули пациенту способность ходить

Мужчине удалили опухоль поясничного позвонка и установили металлоконструкцию.

В рязанской ОКБ нейрохирурги вернули пациенту способность ходить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Мужчина попал в нейрохирургическое отделение больницы из-за того, что у него отказали ноги. Исследование показало опухоль поясничного позвонка.

Нейрохирурги провели пациенту операцию, во время которой использовали операционный микроскоп. Вместе с опухолью мужчине пришлось удалить часть поясничного позвонка, вместо которого установили металлоконструкцию.

Заведующий нейрохирургическим отделением ОКБ Андрей Косолапов рассказал, что утраченные функции у пациента восстановились. Его выписали из больницы через пять дней и он ушел домой на своих ногах.