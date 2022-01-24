В Рязанской области зафиксировали понижение эпидпорога по ОРВИ

Мониторинг проводили с 17 по 23 января.

В Рязанской области зафиксировали понижение эпидпорога по ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Мониторинг проводили с 17 по 23 января.

Отмечается, что в целом по области эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ снизился до 30,6%, а по Рязани увеличился до 49,5%. Преимущественно болели дети до 14 лет.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили рязанцам о необходимости соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ, в том числе и новой коронавирусной инфекции.