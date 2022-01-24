В Рязанской области резко возросло количество заболевших коронавирусом за сутки

За сутки в регионе зафиксировали 256 новых случаев заражения COVID-19.

В Рязанской области резко возросло количество заболевших коронавирусом за сутки. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в регионе зафиксировали 256 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено 64 233 случая. Выздоровели за сутки 12 человек, всего 58 295. Умерли за сутки 13 человек, всего 2 813.

В России за сутки зарегистрировано 65 109 новых случаев коронавируса, всего с начала пандемии 11 173 300. Выздоровели за сутки 21 714 человек, всего 10 023 622. Умерли за сутки 655 человек, всего 326 112.