В Рязанской области прошло первенство ЦФО по полиатлону

Соревнования среди юношей и девушек проходили с 20 по 23 января в Сасове. В них приняли участие более 70 лучших спортсменов России из восьми субъектов.

В Рязани состоялись первенство ЦФО и второй этап Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой. Итоги соревнований опубликовал региональный минспорт.

Соревнования среди юношей и девушек проходили с 20 по 23 января в Сасове. В них приняли участие более 70 лучших спортсменов России из восьми субъектов.

На церемонии открытия соревнований с приветственным словом обратились: президент всероссийской федерации полиатлона Олег Лисов, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Сасово, заслуженный работник физической культуры России, почетный гражданин города Сасово, главный судья соревнований, судья всероссийской категории Сергей Икрянников. Они пожелали спортсменам достичь высоких результатов и новых рекордов.

В программу соревнований вошли состязания по пулевой стрельбе из пневматического оружия, сгибание и разгибание в упоре лежа (девушки, женщины), подтягивание на высокой перекладине (юноши, мужчины) и лыжная гонка на дистанциях два, три, пять и десять километров.

Победителями и призерами стали:

среди девушек 12-13 лет

1 место — Артемьева Вера (СШ «Спарт», Ярославская область)

2 место — Карпова София (СШ «Вымпел», Владимирская область)

3 место — Евлентьева Елизавета ( СШ М. Р. Уфимский район, республика Башкортостан)

среди юношей 12-13 лет

1 место- Соколов Матвей (СШ «Вязники», Владимирская область)

2 место — Климов Тимофей (СШ «Вязники», Владимирская область)

3 место — Краснов Ярослав (СШ Арзамасского района, Нижегородская область)

среди девушек 14-15 лет

1 место- Ашмарина Василиса (СШ «Спарт», Ярославская область)

2 место — Федотова Валерия (СШ «Планета спорта», Рязанская область)

3 место — Константинова Арина (СШ «Вязники», Владимирская область)

среди юношей 14-15 лет

1 место- Блинов Ярослав (СШ № 1 г. Тутаев, Ярославская область)

2 место — Калмыков Даниил (СШ «Вязники», Владимирская область)

3 место — Пупочкин Кирилл (СШ «Планета спорта», Рязанская область)

среди девушек 16-17 лет

1 место- Якимова Дарья (СШ Арзамасского района, Нижегородская область)

2 место — Лапшакова Екатерина (СШ «Мещера» Владимирская область)

3 место — Маникина Дарья (СШ «Планета спорта», Рязанская область)

среди юношей 16-17 лет

1 место- Черных Егор (СШ «Вымпел», Владимирская область)

2 место - Устюжанин Александр (СШОР г. Шарья, Костромская область)

3 место — Кузьмин Михаил (СШ «Витязь», Московская область)

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации:

1 место — Владимирская область

2 место — Ярославская область

3 место — Рязанская область

В командном зачете среди команд спортивных клубов:

1 место — СШ «Планета спорта», Рязанская область

2 место — СШ «Вымпел», Владимирская область

3 место — СШ «Мещера», Владимирская область

Победителями и призерами 2-го этапа Кубка России по полиатлону в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой стали :

Среди женщин :

1 место — Суконкина Анастасия (СШ «Вымпел», Владимирская область)

2 место — Буйдалина Алёна (ШГПУ г, Шадринск, Курганская область)

3 место — Яшунькина Юлия (СШ «Мещера» Владимирская область)

Среди мужчин :

1 место — Веретенников Павел (ШГПУ г, Шадринск, Курганская область)

2 место — Симахин Николай (ШГПУ г, Шадринск, Курганская область)

3 место — Маклаков Николай (СШ «Вымпел», Владимирская область)

В командном зачете среди субъектов Российской Федерации:

1 место — Владимирская область

2 место — Курганская область

3 место — Рязанская область

В командном зачете среди команд спортивных клубов:

1 место — СШ «Вымпел», Владимирская область

2 место — ШГПУ г, Шадринск, Курганская область