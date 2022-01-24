В Рязанской области похолодает до -16 градусов

Осадков не ожидается, на дорогах сохранится гололедица.

В Рязанской области похолодает до -16 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 25 января, на территории Рязанской области погода будет облачной, с прояснениями. Осадков не ожидается, на дорогах сохранится гололедица.

Ночью ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду, днем юго-западный ветер усилится до 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью в регионе составит -11, -16 градусов, днем -6, -11 градусов.