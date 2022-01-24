В Рязани задержали трех мигрантов, нападавших на горожан

Безработные мужчины нападали на горожан и украли у них телефоны. Преступления совершались в Песочне.

В Рязани задержали трех мигрантов, напавших на горожан. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Житель Рязани обратился в полицию и сообщил, что около 3 ночи на него напали трое незнакомцев на улице Шереметьевской. Нападавшие избили мужчину и отобрали у него телефон.

Оперативники опросили пострадавшего и узнали, что ночью он возвращался из гостей на такси. На него напали у дома. Полицейские узнали, как выглядели злоумышленники и начали поиск.

Через несколько дней в полицию обратились два рязанца, которые пострадали от аналогичных действий. На одного из них напали на улице Новоселов около часа ночи, на другого — на улице Шереметьевской в три часа ночи. В каждой ситуации трое мужчин отбирали у пострадавших телефоны.

Выяснилось, что в Рязани с рук продают телефон, похожий на один из похищенных. Сотрудники разыскали продавца и выяснили, что он 18-летний уроженец одной из республик Средней Азии, который причастен к ограблениям. Также к преступлениям оказались причастны еще двое приятелей уроженцы Средней Азии в возрасте 21 и 23 лет. Их задержали.

По предварительной информации, трое приятелей специально выходили на окраину Рязани, где поджидали прохожих, желательно находившихся в алкогольном опьянении.

Они рассчитывали, что пьяный человек не сможет запомнить приметы нападавших и с ним проще справиться. Одному из пострадавших сломали нос. Телефоны мигранты продали случайным знакомым.