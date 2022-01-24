В Рязани подвели итоги чемпионата и первенства по ездовому спорту. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил региональный минспорт.
Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту состоялись в субботу, 22 января, в деревне Выползово Спасского района на территории лагеря «Звездный».
В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, которые соревновались на лыжах и нартах в заездах на упряжках с одной, двумя, четырьмя, шестью и восемью собаками.
По итогам соревнований рязанские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах:
Лыжи 1 соб. CES1
- Алексей Муравьев (Рязанская область)
- Антон Боровков (Рязанская область)
- Валерий Пирожков (ФЕС Владимирская область)
Лыжи 1 соб. CES2
- Анна Адамчук (Москва)
- Алексей Панков (МОскФес)
- Маргарита Горбенко (Рязанская область)
Лыжи 1 соб. OPEN
- Алексей Морозов (Рязанская область)
- Екатерина Романович (Дубна)
- Анна Сидорова (Муравьево)
Нарта 2 соб. CES1
- Валерий Тельнов (Орел)
- Алексей Лагутин (Москва)
- Карина Милосердова (Вологда)
Нарта 2 соб. CES1. юниоры
- Полина Белова (Рязанская область)
- Анастасия Санникова (Рязанская область)
- Елисей Щербак (Рязанская область)
Нарта 2 соб. CES2
- Ольга Свитко (Рязанская область)
- Владимир Некрасов (Москва)
- Елена Петрова (Владимирская область)
Нарта 2 соб. OPEN
- Алесандр Телицына (Рязанская область)
- Алексей Морозов (Рязанская область)
- Анна Сидорова (Муравьево)
Нарта 4 соб. CES1
- Сергей Фурсов (Вологодская область)
- Дарья Дорошина (Рязанская область)
- Ольга Мирошникова (Софьино)
Нарта 4 соб. CES2
- Яна Ремизова (Петушки)
Нарта 4 соб. OPEN
- Михаил Сидоров (Муравьево)
- Кирилл Телицын (Рязанская область)
- Александр Булгаков (Рязанская область)
Нарта 6-8 соб. CES1
- Ольга Протасова (Рязанская область)
- Андрей Тихомиров (Королев)
- Александр Федунов (Рязанская область)
Нарта 6-8 соб. OPEN
- Сергей Кузнецов (Коломна)
- Ольга Рослякова (Москва)