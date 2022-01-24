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В Рязани подвели итоги чемпионата и первенства по ездовому спорту
Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту состоялись в субботу, 22 января, в деревне Выползово Спасского района на территории лагеря «Звездный».

В Рязани подвели итоги чемпионата и первенства по ездовому спорту. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил региональный минспорт.

Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту состоялись в субботу, 22 января, в деревне Выползово Спасского района на территории лагеря «Звездный».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, которые соревновались на лыжах и нартах в заездах на упряжках с одной, двумя, четырьмя, шестью и восемью собаками.

По итогам соревнований рязанские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах:

Лыжи 1 соб. CES1

  1. Алексей Муравьев (Рязанская область)
  2. Антон Боровков (Рязанская область)
  3. Валерий Пирожков (ФЕС Владимирская область)

Лыжи 1 соб. CES2

  1. Анна Адамчук (Москва)
  2. Алексей Панков (МОскФес)
  3. Маргарита Горбенко (Рязанская область)

Лыжи 1 соб. OPEN

  1. Алексей Морозов (Рязанская область)
  2. Екатерина Романович (Дубна)
  3. Анна Сидорова (Муравьево)

Нарта 2 соб. CES1

  1. Валерий Тельнов (Орел)
  2. Алексей Лагутин (Москва)
  3. Карина Милосердова (Вологда)

Нарта 2 соб. CES1. юниоры

  1. Полина Белова (Рязанская область)
  2. Анастасия Санникова (Рязанская область)
  3. Елисей Щербак (Рязанская область)

Нарта 2 соб. CES2

  1. Ольга Свитко (Рязанская область)
  2. Владимир Некрасов (Москва)
  3. Елена Петрова (Владимирская область)

Нарта 2 соб. OPEN

  1. Алесандр Телицына (Рязанская область)
  2. Алексей Морозов (Рязанская область)
  3. Анна Сидорова (Муравьево)

Нарта 4 соб. CES1

  1. Сергей Фурсов (Вологодская область)
  2. Дарья Дорошина (Рязанская область)
  3. Ольга Мирошникова (Софьино)

Нарта 4 соб. CES2

  1. Яна Ремизова (Петушки)

Нарта 4 соб. OPEN

  1. Михаил Сидоров (Муравьево)
  2. Кирилл Телицын (Рязанская область)
  3. Александр Булгаков (Рязанская область)

Нарта 6-8 соб. CES1

  1. Ольга Протасова (Рязанская область)
  2. Андрей Тихомиров (Королев)
  3. Александр Федунов (Рязанская область)

Нарта 6-8 соб. OPEN

  1. Сергей Кузнецов (Коломна)
  2. Ольга Рослякова (Москва)