В Рязани подвели итоги чемпионата и первенства по ездовому спорту

Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту состоялись в субботу, 22 января, в деревне Выползово Спасского района на территории лагеря «Звездный».

В Рязани подвели итоги чемпионата и первенства по ездовому спорту. Об этом в понедельник, 24 января, сообщил региональный минспорт.

Чемпионат и первенство Рязанской области по ездовому спорту состоялись в субботу, 22 января, в деревне Выползово Спасского района на территории лагеря «Звездный».

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, которые соревновались на лыжах и нартах в заездах на упряжках с одной, двумя, четырьмя, шестью и восемью собаками.

По итогам соревнований рязанские спортсмены завоевали медали в следующих дисциплинах:

Лыжи 1 соб. CES1

Алексей Муравьев (Рязанская область) Антон Боровков (Рязанская область) Валерий Пирожков (ФЕС Владимирская область)

Лыжи 1 соб. CES2

Анна Адамчук (Москва) Алексей Панков (МОскФес) Маргарита Горбенко (Рязанская область)

Лыжи 1 соб. OPEN

Алексей Морозов (Рязанская область) Екатерина Романович (Дубна) Анна Сидорова (Муравьево)

Нарта 2 соб. CES1

Валерий Тельнов (Орел) Алексей Лагутин (Москва) Карина Милосердова (Вологда)

Нарта 2 соб. CES1. юниоры

Полина Белова (Рязанская область) Анастасия Санникова (Рязанская область) Елисей Щербак (Рязанская область)

Нарта 2 соб. CES2

Ольга Свитко (Рязанская область) Владимир Некрасов (Москва) Елена Петрова (Владимирская область)

Нарта 2 соб. OPEN

Алесандр Телицына (Рязанская область) Алексей Морозов (Рязанская область) Анна Сидорова (Муравьево)

Нарта 4 соб. CES1

Сергей Фурсов (Вологодская область) Дарья Дорошина (Рязанская область) Ольга Мирошникова (Софьино)

Нарта 4 соб. CES2

Яна Ремизова (Петушки)

Нарта 4 соб. OPEN

Михаил Сидоров (Муравьево) Кирилл Телицын (Рязанская область) Александр Булгаков (Рязанская область)

Нарта 6-8 соб. CES1

Ольга Протасова (Рязанская область) Андрей Тихомиров (Королев) Александр Федунов (Рязанская область)

Нарта 6-8 соб. OPEN