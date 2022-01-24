В Рязани на улице Октябрьской засняли сосульки, свисающие над подъездом

Жильцы неоднократно звонили в управляющую компанию с просьбой принять меры, однако сотрудники комплекса игнорируют их обращения.

Жители дома № 24 пожаловались на сосульки, свисающие над подъездом. Кадры в понедельник, 24 января, опубликовали в соцсетях.

По словам автора видео, дом принадлежит УК «Молодежный». Жильцы неоднократно звонили в управляющую компанию с просьбой принять меры, однако сотрудники комплекса игнорируют их обращения.

«Выложите пожалуйста видео безобразие, которое творится по адресу Октябрьская 24, 2 подъезд. В доме живут дети, живут пожилые люди, беременная девушка. Видимо, УК „Молодежный“ дожидается, пока эта сосулька упадет на голову кому то и убьет человека не дай Бог конечно. Но это ужас!» — говорится в посте.