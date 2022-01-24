В Рязани мусульмане хотят построить мечеть в 2022 году

Имам-мухтасиб Рашид Бултачеев рассказал, что основная сложность для выполнения задуманного — отсутствие земельного участка.

В Рязани мусульмане надеются заложить первый камень мечети в 2022 году. Об этом рассказал имам-мухтасиб Рашид Бултачеев в эфире ГТРК «Ока».

По его словам, начать строительство планируется в 2022 году. Для мусульман России этот год юбилейный — они отмечают 1 100 лет с тех пор, как волжские булгары приняли ислам.

Рашид Бултачеев отметил, что основная сложность для выполнения задуманного — отсутствие земельного участка. Мусульмане уже обращались к представителям власти, чтобы им выделили территорию для строительства, но согласовать место не вышло.

Пока что приверженцы ислама собираются для богослужений в молельном доме в поселке Дягилеве или в молельной комнате в микрорайоне Шлаковый. Но не для всех хватает места и люди вынуждены молиться на улице.