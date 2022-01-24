В России налог на вклады затронет людей со сбережениями менее миллиона рублей

В частности, это коснется вкладов, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.

В России налог на вклады затронет людей со сбережениями менее миллиона рублей. Об этом в понедельник, 24 января, сообщило агентство РБК .

По итогам 2021 года на вклады более миллиона рублей налог на доходы с депозитов россиян частично затронет держателей сбережений с суммой от 700 тысяч рублей. В частности, это коснется вкладов, начисленный процент с которых превысил 42,5 тысячи рублей за год.

Согласно действующему законодательству, налогом не облагается сумма доходов, получаемая путем умножения ключевой ставки Центрального банка на начало года (4,25 процента) на миллион рублей. Ранее ставка удвоилась и вслед за ней выросли процентные ставки по банковским депозитам.