В Приморье «заминировали» более 70 школ

В настоящее время в образовательных учреждениях проводят проверки. Школьников отпустили по домам.

В приморские образовательные учреждения поступили сообщения о «минировании». Об этом в понедельник, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылками на пресс-службы мэрий.

Сообщения о «минировании» неизвестный прислал на электронные адреса 56 школ Владивостока и в Морской госуниверситет имени Невельского. Также сообщения поступили в 16 школ Благовещенска .

В настоящее время в образовательных учреждениях проводят проверки. Школьников отпустили по домам.

Сообщения о минировании начали поступать с начала 2022 года. Эвакуации проводили в школах и детсадах Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Сахалина, Тюмени, Челябинска, Барнаула и Иванова.