В Приморье «заминировали» более 70 школ
В настоящее время в образовательных учреждениях проводят проверки. Школьников отпустили по домам.
В приморские образовательные учреждения поступили сообщения о «минировании». Об этом в понедельник, 24 января, сообщили РИА Новости со ссылками на пресс-службы мэрий.
Сообщения о «минировании» неизвестный прислал на электронные адреса 56 школ
В настоящее время в образовательных учреждениях проводят проверки. Школьников отпустили по домам.
Сообщения о минировании начали поступать с начала 2022 года. Эвакуации проводили в школах и детсадах Екатеринбурга, Красноярска, Хабаровска, Сахалина, Тюмени, Челябинска, Барнаула и Иванова.