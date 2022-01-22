В Омской области зарезали двух взрослых и ребенка-инвалида

В Павлоградском районе Омской области неизвестный убил трех человек: мужчину, женщину и ребенка. Возбуждено уголовное дело, сообщает
По предварительным данным, утром в субботу, 22 января, в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района нашли тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с признаками насильственной смерти — ножевыми ранениями. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Еще два подростка сумели убежать и позвать на помощь.
Следственные органы возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц». Расследование взято на особый контроль прокуратуры Омской области.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в дом проник неизвестный с ножом. Убийцу еще не нашли.
По предварительной информации, погибшая десятилетняя девочка была инвалидом.