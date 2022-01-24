В Кремле высказались о возможности введения локдауна в стране из-за «омикрона»

По словам представителя Кремля, оперштаб правительства по борьбе с ковидом и администрация президента ориентируются на количество госпитализаций.

В Кремле высказались о возможности введения локдауна в стране из-за штамма «Омикрон». Об этом в понедельник, 24 января, на вопросы журналистов ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова привел RT .

По словам представителя Кремля, оперштаб правительства по борьбе с ковидом и администрация президента ориентируются на количество госпитализаций, а этот показатель пока стабилен. Поэтому вопрос с введением локдауна в стране пока не обсуждается.

«Никакие локдауны никто не обсуждает», — указал Песков.